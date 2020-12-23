США запровадили нові санкції через придушення мирних протестів у Білорусі

Під санкції потрапили ЦВК Білорусі, антитерористичний підрозділ "Альфа", ГУВС Мінміськвиконкому і ОМОН Мінська, перший заступник голови МВС Геннадій Казакевич.

Міністерство фінансів США внесло до "чорного списку" чотири білоруські організації та одного громадянина Білорусі через силові дії щодо мирних протестувальників.

Про це йдеться у повідомленні на сайті американського відомства.

Зокрема, під санкції потрапили ЦВК Білорусі, антитерористичний підрозділ КДБ Білорусі "Альфа", ГУВС Мінміськвиконкому і ОМОН Мінська.

Санкції також введені проти першого заступника міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадія Казакевича.

"Білоруський народ постійно прагне до мирного здійснення своїх основних демократичних прав, і держава постійно реагує на це жорстокими репресіями. Ці дії, разом з діями, розпочатими раніше Сполученими Штатами і нашими міжнародними партнерами, продовжують притягати до відповідальності осіб і організації, які виконують ці неприйнятні дії", - наводяться у повідомленні слова міністра фінансів США Стівена Мнучіна.

Нагадаємо, 14 грудня у Мінську силовики розігнали 11-й Марш мудрості, тоді було затримано близько 40 пенсіонерів.

У Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби. Олександр Лукашенко відмовляється передавати владу і провів таємну інавгурацію.

Понад сто чинних і колишніх силовиків і військових Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".