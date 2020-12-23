США запровадили нові санкції через придушення мирних протестів у Білорусі

Міністерство фінансів США внесло до "чорного списку" чотири білоруські організації та одного громадянина Білорусі через силові дії щодо мирних протестувальників.
Про це йдеться у повідомленні на сайті американського відомства.
Зокрема, під санкції потрапили ЦВК Білорусі, антитерористичний підрозділ КДБ Білорусі "Альфа", ГУВС Мінміськвиконкому і ОМОН Мінська.
Санкції також введені проти першого заступника міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадія Казакевича.
"Білоруський народ постійно прагне до мирного здійснення своїх основних демократичних прав, і держава постійно реагує на це жорстокими репресіями. Ці дії, разом з діями, розпочатими раніше Сполученими Штатами і нашими міжнародними партнерами, продовжують притягати до відповідальності осіб і організації, які виконують ці неприйнятні дії", - наводяться у повідомленні слова міністра фінансів США Стівена Мнучіна.
Нагадаємо, 14 грудня у Мінську силовики розігнали 11-й Марш мудрості, тоді було затримано близько 40 пенсіонерів.
У Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби. Олександр Лукашенко відмовляється передавати владу і провів таємну інавгурацію.
Понад сто чинних і колишніх силовиків і військових Білорусі підписали відкритого листа, в якому закликали провести нові вибори "як єдиний спосіб розв'язання кризи, об'єднання суспільства, відновлення в країні верховенства права та законності".