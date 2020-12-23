У Франції убили трьох поліцейських, які прибули на виклик про домашнє насилля

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Франції троє поліцейських були застрелені, ще один поранений під час приїзду на виклик щодо домашнього насилля.

Інцидент трапився у Пюі-де-Дом в центральній частині Франції в ніч на середу, пише DW.

Правоохоронців викликали через жінку, яка переховувалася на даху будинку від свого агресивного чоловіка. Поліцейські намагалися підійти до будинку, де перебувала жінка, але чоловік почав по ним стріляти.

Після цього він підпалив будинок і знову відкрив вогонь по поліції.

Загиблими є 45-річний Кірілл Морель, 37-річний Ремі Дюпі, 21-річний Арно Мавел. Постраждала від домашнього насилля жінка у результаті була врятована завдяки семи офіцерам елітного тактичного підрозділу поліції.

Чоловіка, який застрелив правоохоронців, розшукують.

Нагадаємо, що цього місяця у Франції відбулися декілька протестів через закон "про глобальну безпеку", який посилює захист поліції. Мітингувальники виступають проти статті закону, яка забороняє знімати поліцейських під час виконання ними службових обов'язків.

Протести посилилися після появи в соцмережах кадрів жорсткого розгону мігрантів на площі Республіки 23 листопада і відеозапису з побиттям музичного продюсера Мішеля Зеклера на порозі його студії в Парижі.