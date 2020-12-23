Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
"Датагруп" купила провайдера Volia
"Датагруп" купила провайдера Volia
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
​"Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства
​"Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства
У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського
У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського
Концентрація страху
Концентрація страху
Юрій Гусєв: "Дорожня карта трансформації «Укроборонпрому» зніме всі питання"
Юрій Гусєв: "Дорожня карта трансформації «Укроборонпрому» зніме всі питання"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСвіт

У Франції убили трьох поліцейських, які прибули на виклик про домашнє насилля

Чоловік відкрив вогонь по правоохоронцям, які намагалися врятувати жінку. 

Фото: Business Recorder
У Франції троє поліцейських були застрелені, ще один поранений під час приїзду на виклик щодо домашнього насилля. 

Інцидент трапився у Пюі-де-Дом в центральній частині Франції в ніч на середу, пише DW.

Правоохоронців викликали через жінку, яка переховувалася на даху будинку від свого агресивного чоловіка. Поліцейські намагалися підійти до будинку, де перебувала жінка, але чоловік почав по ним стріляти.

Після цього він підпалив будинок і знову відкрив вогонь по поліції. 

Загиблими є 45-річний Кірілл Морель, 37-річний Ремі Дюпі, 21-річний Арно Мавел. Постраждала від домашнього насилля жінка у результаті була врятована завдяки семи офіцерам елітного тактичного підрозділу поліції. 

Чоловіка, який застрелив правоохоронців, розшукують. 

Нагадаємо, що цього місяця у Франції відбулися декілька протестів через закон "про глобальну безпеку", який посилює захист поліції. Мітингувальники виступають проти статті закону, яка забороняє знімати поліцейських під час виконання ними службових обов'язків

Протести посилилися після появи в соцмережах кадрів жорсткого розгону мігрантів на площі Республіки 23 листопада і відеозапису з побиттям музичного продюсера Мішеля Зеклера на порозі його студії в Парижі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також