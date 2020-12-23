Трамп помилував двох фігурантів справи про втручання РФ у вибори

Президент США Дональд Трамп, який в січні повинен залишити цю посаду, помилував двох осіб, засуджених у межах розслідування російського втручання у вибори 2016 року. Це колишній радник з міжнародних справ при штабі Трампа Джордж Пападопулос і нідерландський юрист Алекс ван дер Зваан.

"Сьогоднішнє помилування виправляє несправедливість, яку команда Мюллера заподіяла стільком людям", - йдеться в рішенні, опублікованому ввечері вівторка (за місцевим часом), 22 грудня, передає DW.

У 2018 році у межах розслідування спецпрокурора по Росії Роберта Мюллера, який вивчав можливі зв'язки президента Трампа з Кремлем і ймовірне втручання Москви в американські вибори 2016 року, Пападопулос був визнаний винним в наданні неправдивих свідчень слідчим ФБР і засуджений.

Алекс ван дер Зваан - зять російського мільярдера Германа Хана. Зваан також фігурував у розслідуванні про російське втручання в американські вибори і в лютому 2018 року визнав свою провину в дачі неправдивих свідчень.

Раніше чинний президент США помилував свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна. У грудні 2017 року Флінн визнав, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном з Сергієм Кисляком, який обіймав на той момент пост посла РФ в США, санкції Вашингтона проти ряду російських приватних осіб і компаній, а згодом дав агентам Федерального бюро розслідувань США неправдиві свідчення про змісті цієї розмови.

Нагадаємо, у березні 2019 року команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання РФ у вибори 2016 року в США і передала її генпрокурору. Той у листі Конгресу оголосив, що слідчі не виявили ознак змови між РФ і передвиборним штабом Трампа. Спецпрокурор також не висунув обвинувачень Трампу в перешкоджанні правосуддю, залишивши це питання на розсуд генпрокурора, який дійшов висновку, що для пред'явлення президенту обвинувачень немає достатніх підстав.

На початку серпня 2020 року Комітет Сенату США ухвалив останню частину доповіді про втручання РФ у вибори 2016 року. Наприкінці липня повідомлялося, що п'ята частина доповіді сенатського комітету з розвідки про втручання Росії у вибори США може бути опублікована протягом кількох тижнів. Вона стане завершальним документом комітету, присвяченим темі втручання РФ в американські вибори.

У попередніх звітах основна увага приділялася: безпеці виборів у США; дезінформаційній кампанії Росії, яка, як стверджується, велася на платформах соціальних мереж; тому, як адміністрація Барака Обами відреагувала на "російське втручання"; а також оцінці розвідувальної спільноти в січні 2017 року.

У жовтні Трамп доручив розсекретити документи про втручання Росії в американські вибори.