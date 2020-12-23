Трамп наклав вето на оборонний бюджет США з допомогою для України

Тепер Конгрес повинен знову надати достатню кількість голосів, щоб подолати вето Трампа.

Американський президент Дональд Трамп наклав вето на закон про оборонний бюджет США, який передбачає, зокрема, $250 млн допомоги для України та посилення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє CNBC.

Тепер Конгрес повинен знову надати достатню кількість голосів, щоб подолати вето Трампа. Палата представників повинна повернутися з відпустки в понеділок, і лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що його палата проголосує за скасування вето у вівторок.

Нагадаємо, 11 грудня Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік загальним обсягом понад 740 млрд доларів з допомогою для України та посиленням санкцій проти “Північного потоку-2”.

Рішення було ухвалене понад двома третинами голосів - саме стільки потрібно для того, аби подолати вето президента Дональда Трампа, яке той анонсував раніше.

Трамп вимагає передбачити у законі скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій, який гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.