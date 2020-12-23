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Франція почала давати громадянство імігрантам за допомогу у боротьбі з COVID-19

Заявки подали майже 3 тисячі осіб.

Франція почала давати громадянство імігрантам за допомогу у боротьбі з COVID-19
Фото: EPA/UPG

Міністерство внутрішніх справ Франції запропонувало імігрантам, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, подати заявку на отримання громадянства за прискореною процедурою.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що на французький паспорт можуть розраховувати медики, прибиральники та працівники магазинів. Наразі його отримали вже понад 700 осіб. Загалом заявки подали майже 3 тисячі  імігрантів.

"Медичні працівники, прибиральниці, працівники по догляду за дітьми, обслуговуючий персонал: всі вони довели свою відданість нації, і тепер настала черга республіки зробити крок назустріч їм", - йдеться у заяві офісу молодшого міністра у справах громадянства Марлен Скьяппа.

За звичайною процедурою отримання громадянства кандидат має прожити у Франції не менше п'яти років, мати стабільний дохід та інтегруватися у французьке суспільство. Мігрантам, які задіяні в боротьбі з COVID-19, вимогу про проживання скоротили до двох років.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон висловив готовність допомогти Україні у питанні пришвидшення процесу надання вакцини від коронавірусу.

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