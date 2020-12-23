В Ізраїлі відбудуться четверті за неповні два роки загальні вибори

Ізраїль чекають четверті за неповні два роки загальні вибори, після того як коаліційний уряд країни не зміг узгодити державний бюджет на 2021 рік.

Опівночі вівторка по ізраїльському часу закінчився крайній термін, відведений для затвердження бюджету, і, відповідно до закону, парламент країни був розпущений, передає ВВС.

Цьому передувало засідання в Кнесеті, в ході якого парламентарі намагалися узгодити законопроєкт про продовження терміну на узгодження бюджетних питань, але, всупереч очікуванням, він був відхилений більшістю голосів.

Ізраїль вже витратив мільярди шекелів на організацію трьох попередніх виборів - у квітні і вересні 2019 року і в березні 2020-го. Лише з третьої спроби правлячій партії "Лікуд" під керівництвом Біньяміна Нетаньяху вдалося створити коаліцію з основним суперником - партією "Кахоль-Лаван" на чолі з колишнім главою генштабу Ізраїлю Бенні Ганцем, який після виборів отримав портфель міністра оборони. Однак багато ізраїльських аналітиків із самого початку говорили, що бюджетне питання може зруйнувати цей не дуже міцний союз.

За затвердженою ротацією, перші 18 місяців пост прем'єра повинен був займати Біньямін Нетаньяху, а з листопада 2021 року - Ганц. Тепер Бенні Ганц може увійти в історію як обраний прем'єр-міністр, який так і не був у прем'єрському кріслі.

Нетаньяху - рекордсмен за кількістю років, проведених на посаді прем'єр-міністра. Вперше він займав цю посаду в 1996-99 роках, а потім беззмінно з 2009 року. На даний момент він перебуває під слідством за звинуваченнями в корупції, але провину не визнає і розраховує зайняти пост прем'єр-міністра в шостий раз.

Чергові вибори в ізраїльський парламент пройдуть 23 березня наступного року.