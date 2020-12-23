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Канада схвалила використання вакцини Moderna

Згідно з висновками фахівців, вакцина є безпечною і якісною.

Канада схвалила використання вакцини Moderna
Фото: bangkokpost.com

Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило вакцину від COVID-19, розроблену американською фармацевтичною компанією Moderna.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я схвалило другу в Канаді вакцину проти COVID-19, розроблену компанією Moderna", - йдеться в повідомленні.

Згідно з висновками фахівців, вакцина є безпечною і якісною. Її ефективність не викликає сумнівів. 

Раніше у Сполучених Штатах дозволили використовувати вакцину від коронавірусу компанії Moderna.

Нагадаємо, Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.

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