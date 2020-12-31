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​У Білорусі більше 100 протестувальників зустрінуть Новий рік за ґратами

За інформацією правозахисників, під арештом досі залишаються 112 людей.

​У Білорусі більше 100 протестувальників зустрінуть Новий рік за ґратами
Фото: tut.by

Більше 100 білорусів - учасників акцій протесту - зустрінуть 2021 рік під адміністративним арештом. Окрім них, Новий рік за ґратами зустрінуть десятки політв'язнів, серед яких - опозиціонерка Марія Колеснікова.

Про це повідомила білоруська правозахисна організація "Вясна".

За інформацією правозахисників, під арештом досі залишаються 112 людей за участь у нібито несанкціонованих акціях. Серед арештованих протестувальників 18 жінок та 94 чоловіків. Наймолодший - 19-річний хлопець, а найстарший - чоловік 62 років.

"Цього разу, "виділилася" суддя суду Радянського району Марина Федорова, яка кинула за ґрати щонайменше 10 людей, призначивши їм в цілому не менше 160 діб арешту", - зазначили правозахисники.

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі спалахнули масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який переміг на президентських виборах. Опозиція заявляє про масштабні фальсифікації. Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, у тому числі Україною.

Акції протесту супроводжуються жорстким насильством силовиків. Кілька мітингувальників загинули, десятки - постраждали. Тисячі учасників протестів затримали, частину з них - арештували. Протести в Білорусі тривають досі.

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