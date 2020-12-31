Столтенберг: ​Росія самостверджується за рахунок військових дій проти України та Грузії

Генсек Альянсу вважає, що РФ не є прямою загрозою для країн НАТО.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважає, що Росія не є прямою загрозою для країн Альянсу, але вона намагається самоствердитися за рахунок військових дій проти України та Грузії.

Про це він заявив в інтерв'ю Le Point, передає "РБК-Україна".

Столтенберг також нагадав про причетність РФ до кібератак в Німеччині і Норвегії, а також використання хімічних речовин для вбивства людей у Великобританії.

"Не бачу безпосередньої загрози від Росії у формі військового нападу. Але я бачу Росію, яка самостверджується. Вона використовує свою військову міць проти сусідів - Грузії та України", - сказав генсек НАТО.Нагадаємо, раніше в МЗС озвучили прогноз щодо строків вступу України в НАТО.