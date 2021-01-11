​Росія не бажає закінчувати семирічну війну в Україні, – Резніков

"Головне питання - чи можна переконати РФ прийняти сучасну версію Мінських угод або зовсім нову форму переговорів".

Українська сторона готова зробити кроки до встановлення миру на Донбасі, однак Росія відмовляється відповідати взаємністю і не має бажання припинити семирічну війну в Україні.

Про це пише у своїй колонці для Atlantic Council віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков.

"Наближається сьома річниця початку військових дій між Росією і Україною, і багато людей недавно запитували мене: «Що далі?». Як парламентер в Тристоронній контактній групі, створеній для припинення конфлікту в Україні, і як міністр, відповідальний за реінтеграцію тимчасово окупованих частин Донецька, Луганської області та півострова Крим, я дивлюся на це питання з обох сторін", - зазначив він.

Резніков наголосив, що Україна виконала практично всі зобов'язання, про які було домовлено у грудні 2019 року в Парижі.

"Відтоді відбулося два процеси обміну затриманих. Ми позначили 19 ділянок гуманітарного розмінування і чотири нових ділянки роз'єднання військ. Вперше з моменту початку конфлікту було укладено п'ятимісячне припинення вогню. Хоча це припинення вогню і було недосконалим, воно, без сумніву, врятувало життя. Навесні 2020 року ми підсилили нашу делегацію в ТКГ, включили в неї членів уряду і керівників парламентських комітетів. Відповідно до Мінської домовленостями до складу делегації також увійшли представники України з окупованих частин Донецької і Луганської областей. У листопаді 2020 роки ми відкрили два нові пункти пропуску на Луганщині", - повідомив голова МінТОТ.

При цьому Резніков наголосив, що Україна неодноразово демонструвала свою готовність відновити мирний процес. Однак, реалізація чинних Мінських угод у їх нинішньому стані неможлива, тому їх оновлення є необхідною попередньою умовою для будь-якого подальшого прогресу.

"Термін дії поточних угод минув 31 грудня 2015 року. Оскільки вони є політико-дипломатичним угодою, а не міжнародним договором, Мінські угоди мають суперечливі вимоги. Більш того, Росія сама порушила умови угод у лютому 2015 року, захопивши місто Дебальцеве і великі ділянки додаткових земель на сході України", - нагадав Резніков.

Він також зазначив, що з літа 2020 року російська сторона використовувала різні приводи, щоб паралізувати Тристоронню контактну групу і відмовитися від своїх зобов'язань. Україна ж представила свій план з реалізації Мінських домовленостей, але російська - не повідомила про своє бачення.

"Головне питання зараз полягає в тому, чи можна переконати Росію прийняти сучасну версію Мінських угод або зовсім нову форму переговорів", - наголосив головаМмінТОТ.

Він додав, що це питання піднімали представники Організації з безпеки і співпраці в Європі, а також німецькі та французькі партнери.

"Україна вдячна за їхню підтримку, але ми також повинні відзначити, що ці зусилля дали дуже обмежені результати. В кінцевому підсумку просування до миру залежить від готовності Росії або, точніше, від її небажання покласти край конфлікту. Можливості для більш безпечних кроків у межах поточних домовленостей практично вичерпані. Слово «безпека» має тут першорядне значення. Україна не піде ні на що, що українське суспільство вважає неприйнятним і може ще більше дестабілізувати поточну ситуацію. Ми не ризикнемо розв'язати повномасштабну війну в Східній Європі", - наголосив Резніков.

У грудні минулого року президент РФ Володимир Путін у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що готовий продовжувати роботу в "мінському" та "нормандському" форматах.

Нагадаємо, раніше Резніков говорив, що продовження війни проти України економічно невигідне для Росії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують РФ у збройній підтримці бойовиків. Проти Росії введено санкції, які постійно подовжуються.

У липні 2020 року ЄС в черговий раз закликав Росію взяти на себе відповідальність за вбивство військових на Донбасі.

Наприкінці жовтня посол Великої Британії Мелінда Сімонс заявила, що не виключає, що санкції проти Росії за її агресію в Україні можуть посилюватися.