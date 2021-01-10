У Тернополі з 11 січня школярі таки вчитимуться дистанційно

Про це повідомили у Тернопільській міськраді.

У Тернополі з понеділка, 11 січня навчання для усіх школярів буде виключно у дистанційному режимі.

Про це повідомили у Тернопільській міськраді.

“У зв’язку з жорстким вимогами Кабінету міністрів України щодо локдауну, який запроваджений на всій території України, з 11.01.21 забороняється відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Тернополі планували повернути школярів на навчання після канікул з 11 січня.

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що “правоохоронці виставлять кордони навколо шкіл, щоб не допустити дітей на навчання, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи”.

Він також повідомив, що у місті, попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проти введення локадуну, поліція почала масово штрафувати підприємців.

Водночас мер зазначив, що у “Тернополі воювати з поліцією ніхто не буде”.

Цими вихідними було заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації, яке таки може ввести посилені карантинні обмеження.