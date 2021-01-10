На Черкащині вандали пошкодили меморіальну стіну воїнам АТО

У м. Умань Черкаської області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження меморіальної стіни воїнам АТО.

Про це повідомили у Секторі комунікації поліції Черкаської області

“Так, 8 січня близько 9-ої години до Уманського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про пошкодження меморіальної стіни воїнів АТО на вулиці Небесної Сотні. Під час виїзду на місця події слідчо-оперативна група встановила факти пошкодження 3 фотокарток та прожектор, який підсвічував Обеліск Слави”, – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Санкція статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Наразі правоохоронці спільно з громадською організацією “Уманська спілка учасників АТО” проводять заходи для встановлення зловмисників, причетних до вчинення правопорушення.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, торік у грудні невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО/ООС у Шевченківському районі Києва поблизу станції метрополітену “Берестейська”.