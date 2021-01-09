Попередньо жертв та постраждалих немає.

Фото: poltava.to

Сьогодні, 9 січня, у Лубенському районі Полтавської області між селами Новаки, Калайдинці та Єнківці о 15:48 відбулася розгерметизація газопроводу, у результаті сталася пожежа.

Про це пише poltava.to.

Інформації про потерпілих наразі немає. У поліції області повідомили, що усі причетні служби вирушили на місце пригоди для локалізації та гасіння пожежі.

Очевидці пишуть про потужний вибух і викладають у соцмережі фото та відео з наслідками пригоди.

У ПАТ “Лубнигаз” підтвердили інформацію про вибух: “Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує “Оператор газотранспортної системи України” (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці, поблизу с. Калайдинці. Можливі аварійні відключення газу. Будь-ласка, якщо газ буде відключено, переконайтеся, що усі газові комфорки будуть закритими. Це надважливо!”.

За попередньою інформацію, надзвичайна ситуація сталася на ГРС "Новаки" і ГРС "Вишневе" Оржиця.

Оновлення 17:48. У ДСНС повідомили, що о 15:53 сталася розгерметизація газопроводу “Уренгой-Помари-Ужгород” з послідуючим факельним горінням.

О 16:05 перекрито подачу газу на дану ділянку. Попередньо жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 40 надзвичайників. Для особового складу ГУ ДСНС у Полтавській області оголошено “Збір-Аварія”.

“На місце події слідує мобільного-оперативна група на чолі з начальником ГУ. Додатково готується до виїзду відділення протифонтанних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС у Полтавській області”, – йдеться у повідомленні.

Інформація уточнюється.

Оновлено 20:38. Оператор ГТС України повідомив, що наразі аварія локалізована. Небезпеки для мешканців сусідніх населених пунктів немає. Відзначається, що розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включаючи можливість диверсії.

Нагадаємо, у жовтні на газорозподільній станції під Харковом стався вибух: двоє людей загинули, 9 отримали травми.