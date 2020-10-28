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На газорозподільній станції під Харковом стався вибух, є жертви

За попередньою інформацією, двоє людей загинули, 9 отримали травми.

На газорозподільній станції у селищі Березівське на відстані 20 км від Харкова стався вибух.

На місці працюють рятувальники та поліцейські, повідомляє Укрінформ.

За словами директора Центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, є десятеро постраждалих.

"Лікарі надають допомогу на місці, важких транспортують до Харкова", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі поліції Харківської області повідомили, що близько 11:47 28 жовтня надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без наступного горіння. Задимлення склало близько 200 кв. метрів.

За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, 9 отримали травми.

Нагадаємо, в ніч на 15 вересня поблизу смт Чабани Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой–Помари–Ужгород), який постачає газ у Європу. Упродовж години фахівці ліквідували витік газу. Жертв і потерпілих немає.

За фактом розгерметизації газової магістралі поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.

17 вересня критичні наслідки розгерметизації газової магістралі у Чабанах ліквідували. В ОГТСУ зазначили, що перебоїв із постачанням газу споживачам в Україні та за кордоном не було.

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