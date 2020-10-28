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На Сумщині від удару у відбійник Audi розірвало на частини, четверо загиблих

Ще одну пасажирку з тілесними ушкодженнями ушпиталили.

На Сумщині від удару у відбійник Audi розірвало на частини, четверо загиблих

У Шосткинському районі Сумської області в ніч на 28 жовтня сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинули чотири людини, ще одну госпіталізовано.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

За інформацією правоохоронців, подія сталася в ніч на середу, близько 3:15, між селами Собичеве і Макове.

Попередньо встановлено, що 20-річний водій автомобіля Audi не впорався з керуванням і допустив зіткнення з відбійником. Унаслідок цього водій і три його пасажири від отриманих травм загинули на місці події. Ще одну пасажирку з тілесними ушкодженнями доставили до Шосткинської ЦРЛ.

Поліцейські встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за цим фактом.

Як повідомляли, на Київщині у смертельну ДТП потрапили члени тервиборчкому.

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