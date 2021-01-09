В Україні набув чинності 17-денний режим локдауну
В Україні набув чинності 17-денний режим локдауну
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
У Конгресі США готують прискорений імпічмент Трампа
Удар по Капитолию – это конец Трампа
Удар по Капитолию – это конец Трампа
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
СБУ відкрила справу через "підпільне щеплення" в Україні
СБУ відкрила справу через "підпільне щеплення" в Україні
Завтра в Україні набуває чинності локдаун. Список заборон
Завтра в Україні набуває чинності локдаун. Список заборон
ВООЗ заявляє, що "британський" штам коронавірусу може стати основним у Європі
ВООЗ заявляє, що "британський" штам коронавірусу може стати основним у Європі
ГоловнаСуспільствоПодії

На Херсонщині поліцейські виявили у чоловіка зброю та гранати

Йому може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

У Херсонській області поліцейські вилучили у чоловіка зброю, гранати та набої.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області.

Правоохоронці отримали інформацію, що херсонець хоче збути гранати на території районного центру. Підозрюваного затримали на автостанції.

Під час особистого огляду у нього вилучили сумку, в якій знаходились обріз мисливської рушниці, граната Ф-1, граната РГН та понад 100 набоїв різного калібру.

Зловмисником виявився 37-річний херсонець, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Він пояснив, що знайшов сумку з боєприпасами на одній із вулиць обласного центру. Нині поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють походження боєприпасів та зброї. Вилучене направлено на дослідження.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Підозрюваному може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у місті Бровари на Київщині поліція затримала 44-річного чоловіка, який погрожував своїй родині гранатою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також