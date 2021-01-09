На Херсонщині поліцейські виявили у чоловіка зброю та гранати

Йому може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

У Херсонській області поліцейські вилучили у чоловіка зброю, гранати та набої.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області.

Правоохоронці отримали інформацію, що херсонець хоче збути гранати на території районного центру. Підозрюваного затримали на автостанції.

Під час особистого огляду у нього вилучили сумку, в якій знаходились обріз мисливської рушниці, граната Ф-1, граната РГН та понад 100 набоїв різного калібру.

Зловмисником виявився 37-річний херсонець, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Він пояснив, що знайшов сумку з боєприпасами на одній із вулиць обласного центру. Нині поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють походження боєприпасів та зброї. Вилучене направлено на дослідження.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Підозрюваному може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у місті Бровари на Київщині поліція затримала 44-річного чоловіка, який погрожував своїй родині гранатою.