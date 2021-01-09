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На Київщині рятувальники дістали з водойми тіло жінки

Причина загибелі на даний момент встановлюється.

На Київщині рятувальники дістали з водойми тіло жінки
Фото: starkon.city

У Київській області рятувальники дістали з водойми тіло 47-річної жінки.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Київській області.

“07 січня 13:28 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги в діставанні тіла людини з місцевого ставка в смт. Бородянка”, – йдеться у повідомленні.

На місце події одразу виїхали рятувальники 31-ї Державної пожежно-рятувальної часини смт Бородянка.

Тіло загиблої на берег водойми підняли за допомогою надувного човна, рятувальної мотузки та шанцевого інструменту.

Причина загибелі на даний момент встановлюється.

Зазначимо, фахівці Служби порятунку закликають громадян не виходити на кригу водойм через відсутність стійкої морозної погоди.

Від початку нового 2021 року на водоймах країни загинуло щонайменше 10 людей.

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