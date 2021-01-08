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У Києві перехожі “викрили” п’яного водія, який раніше вчинив ДТП

На 48-річного чоловіка патрульні склали протоколи за трьома статтям КУпАП.

Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві на Голосіївській площі перехожі помітили пошкоджений автомобіль Hyundai, який не міг зрушити з місця.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Вони з’ясували, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння і зателефонували на лінію 102.

Патрульні, прибувши на місце події, запропонували чоловіку пройти огляд, але він відмовився.

Фото: Патрульна поліція Києва

Інспектори попередньо з'ясували, що пошкоджений автомобіль раніше влаштував ДТП на проспекті Академіка Глушкова. Зі слів очевидців події, Hyundai виїхав на зустрічну смугу, де суттєво пошкодив автомобіль Volkswagen, що стояв на стоп-лінії.

“Після ДТП водій Hyundai безтурботно здав назад та поїхав з місця”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Патрульна поліція Києва

На 48-річного чоловіка патрульні склали протоколи за ст.130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння), за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, у період з 31 грудня до 3 січня включно українські патрульні склали 1356 адмінматеріалів на водіїв з ознаками сп'яніння.

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