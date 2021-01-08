На Різдво в Україні трапилося 105 пожеж, у яких загинули 5 людей

Всього за 7 днів січня у пожежах загинули 39 українців, ще 32 оcоби постраждали.

7 грудня в Україні виникло 105 пожеж, у яких загинули 5 людей, ще 5 отримали травми та опіки різного ступеня важкості.

Про це йдеться на сайті МВС.

За добу підрозділи ДСНС здійснили 856 виїздів: у результаті вжитих заходів врятовано 4 особи, 51 будівлю та 6 одиниць автотракторної техніки.

“Традиційно, на свята зростає кількість пожеж у житловому секторі. Найчастіше ці пожежі є наслідками порушення громадянами правил пожежної безпеки та необережного поводженням із вогнем. Свято Різдва не стало виключенням”, – йдеться у повідомленні.

Так, Різдвяної ночі у с. Хроли Харківської області, ймовірно через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, зайнявся дерев’яний будинок. В результаті дії токсичних продуктів горіння постраждав мешканець палаючої оселі, 1975 року народження.

Ранком 7 січня у с. Добрин, Хмельницької області рятувальниками під час ліквідації пожежі в приватному житловому будинку виявлено тіла 49-річного чоловіка та 48-річної жінки. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

Цього ж дня ще один трагічний випадок стався у приватному житловому будинку в с. Буковець, що на Закарпатті. Під час гасіння пожежі будинку, в одній з кімнат було виявлено тіло 40-річного власника.

Додамо, всього за 7 днів січня 2021 року у пожежах загинули 39 українців, ще 32 оcоби постраждали.