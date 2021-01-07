Демократи відібрали у республіканців контроль над Сенатом США
Демократи відібрали у республіканців контроль над Сенатом США
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
В Конгресі почали готувати статті для імпічменту Трампа
В Конгресі почали готувати статті для імпічменту Трампа
Конгрес США поновив роботу після штурму прихильників Трампа
Конгрес США поновив роботу після штурму прихильників Трампа
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Трамп закликав Пенса не визнавати результати виборів у США, той відмовив
Трамп закликав Пенса не визнавати результати виборів у США, той відмовив
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У переддень Різдва окупанти п'ять разів порушували тишу на Донбасі

Від початку 7 січня ворожа активність не зафіксована. 

У переддень Різдва окупанти п'ять разів порушували тишу на Донбасі
Фото: Олена Максименко

За 6 січня незаконні збройні формування РФ на Донбасі п'ять разів порушували режим тиші. https://lb.ua/society/2021/01/05/474630_tsvk_zatsikavilas_mozhlivistyu.html

Неподалік Водяного стріляли зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

"В обідню пору ворожу вогневу активність збройних формувань Російської Федерації було помічено і неподалік населеного пункту Опитне. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового — зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні. 

Врат серед українських захисників немає.

Від початку 7 січня станом на ранок порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія (ЦВК) звернулась до Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА щодо можливості організації підготовки та проведення перших місцевих виборів на окремих територіях цих областей 28 березня 2021 року.

У серпні 2020 року ЦВК на підставі відповідних висновків Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА встановила неможливість проведення місцевих виборів у деяких прифронтових місцевостях Донецької і Луганської областей. Місцеві вибори там не відбулися. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також