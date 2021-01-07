У переддень Різдва окупанти п'ять разів порушували тишу на Донбасі

Від початку 7 січня ворожа активність не зафіксована.

За 6 січня незаконні збройні формування РФ на Донбасі п'ять разів порушували режим тиші. https://lb.ua/society/2021/01/05/474630_tsvk_zatsikavilas_mozhlivistyu.html

Неподалік Водяного стріляли зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

"В обідню пору ворожу вогневу активність збройних формувань Російської Федерації було помічено і неподалік населеного пункту Опитне. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового — зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Врат серед українських захисників немає.

Від початку 7 січня станом на ранок порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія (ЦВК) звернулась до Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА щодо можливості організації підготовки та проведення перших місцевих виборів на окремих територіях цих областей 28 березня 2021 року.

У серпні 2020 року ЦВК на підставі відповідних висновків Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА встановила неможливість проведення місцевих виборів у деяких прифронтових місцевостях Донецької і Луганської областей. Місцеві вибори там не відбулися.