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У Києві СБУ накрила неонацистське угруповання послідовників терориста Тарранта на чолі з "Гітлером"

Лідеру угруповання повідомлено про підозру.

У Києві СБУ накрила неонацистське угруповання послідовників терориста Тарранта на чолі з "Гітлером"
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки у Києві припинили діяльність неонацистського терористичного угрупування послідовників терориста Брентона Тарранта, який у березні 2019 року влаштував стрілянину в Новій Зеландії і вбив 51 людину.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Лідером угруповання є зловмисник на прізвисько "Гітлер". Через електронні засоби зв’язку та месенджери він організував конспіративну мережу з масового розповсюдження матеріалів, зокрема - "Маніфесту" Тарранта із закликами та інструкціями вчинення терактів на расовому та релігійному ґрунті.

"Маніфест" був спеціально перекладений українською і російською мовами та поширювався у вигляді друкованого видання, що неодноразово викликало критичні відгуки від зовнішньополітичних відомств Австралії та Нової Зеландії.

"За результатами проведення комплексу слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз та обшуків, правоохоронці отримали докази причетності «Гітлера» до злочинної діяльності. Також вилучено друковані видання «Маніфесту», засоби зв’язку та оргтехніку, із використанням якої поширювали терористичні матеріали, а також неонацистську символіку", - повідомили в СБУ.

Фото: СБУ

Наразі лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 (види співучасників) та ч. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Також встановлено, що активну участь у діяльності цієї групи брали декілька осіб з неонацистського середовища, одним з ватажків яких був громадянин Росії, затриманий влітку 2020 року. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-2, ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у березні 2019 року ідеолог неонацистів Брентон Таррант вбив 51 та поранив 40 мусульман у мечетях міста Крайчестер у Новій Зеландії. Терорист здійснював онлайн трансляцію розстрілу протягом 17 хвилин. Згодовм Facebook прибрав відео, а також заблокував його профіль.

У своєму маніфесті Таррант згадав Україну.

У серпні 2020 року Тарранта засудили до довічного ув'язнення.

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