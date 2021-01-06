У Запоріжжі чоловік вчинив крадіжку в супермаркеті та стріляв в охоронця.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Запорізької області.

"Патрульні затримали порушника, який вчинив крадіжку та застосував зброю. Вчора близько 20-ї патрульні отримали повідомлення про те, що у дворі проспекту Металургів невідомий чоловік намагається втекти від охоронця супермаркету та стріляє з пістолета", - йдеться в повідомленні.

Напередодні пострілів чоловік намагався вкрасти гігієнічні засоби. Це помітив охоронець магазину та намагався затримати його, на що останній почав втікати та застосовувати зброю.

Зловмисника поліція затримала в громадському транспорті. Під час поверхневого огляду у чоловіка виявили пістолет, ніж та викрадені речі з супермаркету.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Одесі відбулася стрілянина в перукарні на Люстдорфській дорозі. Невідомий чоловік кілька разів вистрілив із травматичного пістолета в перукаря й утік. Постраждала жінка (1974 року народження) була госпіталізована з пораненнями грудної клітини та поперека.