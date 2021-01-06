Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Лідера української збірної зі спортивної гімнастики усунули від змагань Міжнародною федерацією (оновлено)
Лідера української збірної зі спортивної гімнастики усунули від змагань Міжнародною федерацією (оновлено)
Мобільний додаток Kyiv Smart City з електронними квитками припинив роботу (оновлено)
Мобільний додаток Kyiv Smart City з електронними квитками припинив роботу (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Степанов назвав фейком заборону на продаж побутових товарів під час локдауну
Степанов назвав фейком заборону на продаж побутових товарів під час локдауну
У Львові вилучили тонну героїну на 2,3 млрд гривень
У Львові вилучили тонну героїну на 2,3 млрд гривень
ГоловнаСуспільствоПодії

У Запоріжжі в супермаркеті чоловік вчинив стрілянину

Поліція затримала порушника, який вчинив крадіжку та застосував зброю.

У Запоріжжі в супермаркеті чоловік вчинив стрілянину
Фото: Depositphotos/Elnur

У Запоріжжі чоловік вчинив крадіжку в супермаркеті та стріляв в охоронця.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Запорізької області.

"Патрульні затримали порушника, який вчинив крадіжку та застосував зброю. Вчора близько 20-ї патрульні отримали повідомлення про те, що у дворі проспекту Металургів невідомий чоловік намагається втекти від охоронця супермаркету та стріляє з пістолета", - йдеться в повідомленні.

Напередодні пострілів чоловік намагався вкрасти гігієнічні засоби. Це помітив  охоронець магазину та намагався затримати його, на що останній почав втікати та застосовувати зброю.

Зловмисника поліція затримала в громадському транспорті. Під час поверхневого огляду у чоловіка виявили пістолет, ніж та викрадені речі з супермаркету.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Одесі відбулася стрілянина в перукарні на Люстдорфській дорозі. Невідомий чоловік кілька разів вистрілив із травматичного пістолета в перукаря й утік. Постраждала жінка (1974 року народження) була госпіталізована з пораненнями грудної клітини та поперека.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також