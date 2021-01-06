Про постраждалих не повідомляється.

Уночі 6 січня в селі Поляниця на Прикарпатті згорів готель "Салют Буковель", у якому проживало 25 людей.

Пресцентр обласного управління ДСНС інформує, що повідомлення про пожежу надійшло 6 січня о 03:48.

"У будівлі проживало 25 осіб, яких адміністрацією об’єкту було виведено на свіже повітря до прибуття рятувальників", - зазначають рятувальники.

Як з'ясувалося по прибуттю на місце події, спарені котеджі, розміром 25х10м, були повністю охоплені вогнем. Площа пожежі становила 250 м.кв.

Фото: if.dsns.gov.ua

Фото: if.dsns.gov.ua

До гасіння пожежі залучено 27 чоловік особового складу шести пожежно-рятувальних частин.

Вогонь вдалося локалізувати о 05:54, о 07:18 пожежу було ліквідовано.

Нагадаємо, торік 12 грудня в Києві згоріло кафе у прибудові до готелю на бульварі Шевченка.

31 грудня 2019 року в селі Яблуниця Івано-Франківської області вночі сталася пожежа в готелі "Простоквашино". Готель горів другий рік поспіль.