Уночі 6 січня в селі Поляниця на Прикарпатті згорів готель "Салют Буковель", у якому проживало 25 людей.
Пресцентр обласного управління ДСНС інформує, що повідомлення про пожежу надійшло 6 січня о 03:48.
"У будівлі проживало 25 осіб, яких адміністрацією об’єкту було виведено на свіже повітря до прибуття рятувальників", - зазначають рятувальники.
Як з'ясувалося по прибуттю на місце події, спарені котеджі, розміром 25х10м, були повністю охоплені вогнем. Площа пожежі становила 250 м.кв.
До гасіння пожежі залучено 27 чоловік особового складу шести пожежно-рятувальних частин.
Вогонь вдалося локалізувати о 05:54, о 07:18 пожежу було ліквідовано.
Нагадаємо, торік 12 грудня в Києві згоріло кафе у прибудові до готелю на бульварі Шевченка.
31 грудня 2019 року в селі Яблуниця Івано-Франківської області вночі сталася пожежа в готелі "Простоквашино". Готель горів другий рік поспіль.