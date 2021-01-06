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Минулої доби на Донбасі окупанти відкривали вогонь чотири рази

Сьогодні ворог уже двічі порушив режим припинення вогню.

Минулої доби на Донбасі окупанти відкривали вогонь чотири рази
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 5 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Так, на Приазов’ї, неподалік Гнутового та Водяного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета, а біля Пищевика - зі стрілецької зброї.

Від початку цієї доби, 6 січня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік позицій наших захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів, а також великокаліберного кулемета.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає, зазначають у штабі ОС.

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