У Берліні сутичка переросла у перестрілку, є постраждалі

У ніч на суботу, 26 грудня у берлінському районі Кройцберг у результаті сутички сталася перестрілка.

Про це пише “Німецька хвиля”.

Унаслідок події постраждали декілька осіб. Чотирьох людей доставили до лікарні.

Причини суперечки, що призвела до перестрілки, залишаються невідомими.

У поліції розповіли, що інцидент стався біля офісу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), утім правоохоронці виключили політичний мотив, але ситуація все ще залишається дуже незрозумілою. Невідомі нападники швидко втекли з місця події.

У Кройцбергу чергують озброєні поліцейські, вони розшукують тих, хто міг здійснити стрілянину. Вони вже обшукали одну з найближчих станцій метро, над цим районом був помічений поліцейський вертоліт.

Нагадаємо, у листопаді у Києві чоловік із вогнепальної зброї тричі вистрілив у поліцейського. Стрілянину відкрив пасажиравто, яке було зупинено правоохоронцями як підозріле.