Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
Зеленський: "Всі чекають, коли посадять Порошенка"
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
"Не готуй камеру іншому, бо сам до неї сядеш", - "ЄС" про заяву Зеленського щодо Порошенка
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
Дружина Святаша зайнялась в Москві ресторанним бізнесом з дочкою Пєскова
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зеленський: якщо Росія нападе з боку Криму – мобілізують і чоловіків, і жінок
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
Зміна підслідності справи Микитася не підлягає оскарженню, - Верховний суд
У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
У МЗС відреагували на заяву Лукашенка про ввезення в Білорусь "зброї з України"
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
У ВООЗ занепокоєні рішенням Кабміну виділити 125 млн гривень на закупівлю експериментальних ліків від COVID-19
ГоловнаСвіт

У Берліні сутичка переросла у перестрілку, є постраждалі

Чотирьох людей доставили до лікарні.

У Берліні сутичка переросла у перестрілку, є постраждалі

У ніч на суботу, 26 грудня у берлінському районі Кройцберг у результаті сутички сталася перестрілка.

Про це пише “Німецька хвиля”.

Унаслідок події постраждали декілька осіб. Чотирьох людей доставили до лікарні.

Причини суперечки, що призвела до перестрілки, залишаються невідомими.

У поліції розповіли, що інцидент стався біля офісу Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), утім правоохоронці виключили політичний мотив, але ситуація все ще залишається дуже незрозумілою. Невідомі нападники швидко втекли з місця події.

У Кройцбергу чергують озброєні поліцейські, вони розшукують тих, хто міг здійснити стрілянину. Вони вже обшукали одну з найближчих станцій метро, над цим районом був помічений поліцейський вертоліт.

Нагадаємо, у листопаді у Києві чоловік із вогнепальної зброї тричі вистрілив у поліцейського. Стрілянину відкрив пасажиравто, яке було зупинено правоохоронцями як підозріле.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також