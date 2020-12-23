У Києві патрульні застосували зброю при затриманні водія, який протаранив поліцейське авто

У ніч на середу в Києві поліцейські із застосуванням табельної зброї затримали водія, який проігнорував вимогу зупинитися і, намагаючись утекти, вчинив кілька ДТП.

Пресслужба патрульної поліції Києва повідомляє, що близько півночі правоохоронці, патрулюючи в Оболонському районі, на площі Шевченка проводили оформлення адміністративних матеріалів за фактом нетверезого водіння і зупиняли транспортні засоби для залучення свідків під час процедури оформлення.

Водій автомобіля Hyundai проігнорував вимогу інспектора зупинитися і, додавши швидкості, поїхав. Інспектори відреагували на правопорушення і, увімкнувши сині та червоні проблискові маячки, подали сигнал про зупинку. "Але водій транспортного засобу не відреагував на законні вимоги патрульних, набрав швидкість і продовжив рух", - зазначається в повідомленні.

У поліції зазначають, що під час руху водій неодноразово порушував правила дорожнього руху, а саме проїжджав перехрестя на заборонний сигнал світлофора, протаранив інший транспортний засіб і продовжував ігнорувати вимоги патрульних зупинитися.

На проспекті Правди один з екіпажів патрульних заблокував рух Hyundai, проте водія це не зупинило - він намагався наїхати на поліцейського і протаранив службовий автомобіль Toyota Prius.

Поліцейський застосував табельну зброю для зупинки транспортного засобу шляхом його ушкодження, відповідно до п. 7 ч. 4 ст. 46 закону "Про Національну поліцію України". Правоохоронець вчинив кілька пострілів у напрямі автомобіля Hyundai, після чого водій зупинився.

"Поліцейські підбігли до водія і виявили в нього поранення, також у салоні авто, попередньо, був пристрій для відстрілу гумових куль. Затвор був відведений у крайнє заднє положення", - зазначається в повідомленні.

Правоохоронці надали водієві домедичну допомогу й викликали швидку. Водія госпіталізували та прооперували. З його голови лікарі дістали гумову кулю від "травматичного пістолета".

Також під час огляду його речей було виявлено пакетик з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група.