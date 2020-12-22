На Львівщині невідомі пошкодили археологічну пам'ятку національного значення

У Звенигорі Львіської області невідомі особи пошкодили археологічну пам’ятку національного значення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Львівської області.

"21 грудня близько 12.00 у Пустомитівський відділ поліції звернулася 62-річна жителька Львова, співробітниця «Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України», яка повідомила, що у селі Звенигород Пустомитівського району невідомі особи пошкодили археологічну пам’ятку національного значення", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зловмисники зруйнували частину археологічного розкопу в урочищі «Замок» на території пам'ятки археології національного значення «Городище літописного міста Звенигород». Поліцейські виявили численні руйнування у профілях на різній висоті, а також видовбані невідомими ями, які порушили цілісність культурних відкладів.

Таким чином зловмисники зруйнували дерев’яні конструкції княжої доби кінця ХІ - початку ХІІІ століть. Також вони проводили незаконні археологічні дослідження за допомогою металошукача.

За фактом злочину правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Зараз триває досудове розслідування.

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