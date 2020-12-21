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Україна заарештувала понад 30 суден, які незаконно заходили в окупований Крим

Порушують українське законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи - Сирії, Єгипту та Лівану.

Україна заарештувала понад 30 суден, які незаконно заходили в окупований Крим
Архівне фото
Фото: Крым.Реалии

Прокуратура АР Крим встановила 32 судна, які незаконно заходили до окупованого Росією Криму. На них наклали арешт.

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

Тепер прокуратура планує направити до українського бюро Інтерполу запит для внесення цих суден до бази розшуку, а також - направити запити до іноземних держав про міжнародну правову допомогу в арешті суден-порушників.

В прокуратурі нагадали, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованого півострова. 

"Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території окупованого півострова кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден. Завдяки співпраці та спільним зусиллям прокуратури автономії, інших державних органів і громадських організацій за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму: зі 162 до 15 на сьогоднішній час",- йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що іноземні судна з провідних морських держав до Криму не заходять. Натомість, порушують законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи - Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі.

Нагадаємо,  у травні суд повторно заарештував російське судно, яке незаконно видобувало пісок у Криму.

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