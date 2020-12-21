РФ хоче побудувати радіолокаційну станцію в окупованому Криму

Росія у 2021 році планує почати будівництво радіолокаційної станції в окупованому Криму.

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на відомчому засіданні за участю президента РФ Володимира Путіна.

"Розпочати роботи з будівництва РЛС "Яхрома" в Севастополі і окремих вузлів загоризонтного виявлення повітряних цілей в Калінінграді і Зеї", - сказав Шойгу.

Він також додав, що у планах на 2021 рік значиться створення зенітно-ракетної бригади в Південному військовому окрузі, а також здійснити постачання до Повітряно-космічних сил та ВМФ близько 100 нових і модернізованих літальних апаратів.

Нагадаємо, 18 грудня міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї на території Криму. За його словами, РФ також перешкоджає вільному судноплавству у Керченській протоці.

Намагання РФ придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавства у акваторії Чорного моря. Цю занепокоєність також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія.