Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив низку кадрових рішень

Більшість із них пов'язані з призначенням на інші посади.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив низку кадрових рішень, переважно пов'язаних з попередніми призначеннями на інші посади.

Про засідання повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Василь Мокан.

Юлію Свириденко за власним бажанням звільнили з посади першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Сергія Шкарлета у зв'язку з призначеннім міністром освіти та науки звільнили з посади заступника Міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції.

Романа Лещенка звільнили з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у зв'язку із обранням Міністром АПК.

Тимчасове виконання обов'язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру покладено на Пінчука Олексія Ігоровича. Він був начальником Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру.

Дениса Каплунова звільнили з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції.

Нагадаємо, що Сергій Шкарлет був призначений міністром освіти та науки мінімальною кількістю голосів. Декілька фракцій заявили про кнопкодавство - за призначення голосували парламентарі, яких не було в залі. Спікер Ради Дмитро Разумков доручив регламентному комітету перевірити це, втім повторне голосування за Шкарлета поки не призначили.

Роман Лещенко був призначений у той же день, його підтримали 242 нардепи.