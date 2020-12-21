Точицький назвав головну тему засідання Ради асоціації Україна-ЄС

У лютому на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС обговорюватимуть угоду про асоціацію.

Про це заявив на брифінгу представник України при ЄС Микола Точицький.

За його словами, засідання відбудеться 11 лютого.

"У нас буде в лютому, 11 лютого, засідання Ради асоціації, де має відбутися предметна розмова щодо нашої угоди про асоціацію ", - сказав Точицький.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз домовилися провести засідання Ради асоціації Україна-ЄС в офлайн форматі у лютому 2021 року.

За словами Ольги Стефанішиної, Рада асоціації розгляне такі питання: продовження роботи на основі спільної заяви 22-го саміту Україна-ЄС, зокрема в оцінці результатів Угоди про асоціацію, початок процесу оновлення Угоди про асоціацію, укладення Угоди про спільний авіаційний простір, обговорення прогресу у впровадженні "промислового безвізу", діалог про залучення України до реалізації можливостей Європейського зеленого курсу, зміцнення економічної інтеграції та подальші кроки щодо виходу з кризи, спричиненої рішеннями Конституційного Суду.