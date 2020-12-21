Вітренко подав декларацію на заступника голови Міненерго

У Раді не вистачило голосів за призначення Вітренка міністром.

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, котрому 17 грудня у Верховній Раді не вистачило 40 голосів на призначення першим віцепрем'єром - міністром енергетики України, подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики.

Відповідно до даних реєстру НАЗК, декларація була зареєстрована вранці 21 грудня.

Згідно з декларацією, в 2019 році Вітренко заробив за основним місцем роботи в "Нафтогазі" 53,25 млн грн і ще 2,23 млн грн як глава наглядової ради "Укрнафти". Йому також належить компанія AYA Securities (Київ).

Як пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела, після першого невдалого голосування в парламенті розглядається питання тимчасового призначення Вітренка на посаду в.о. міністра енергетики.

Крім того, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що інших кандидатів на посаду міністра енергетики, крім Юрія Вітренка, немає, і в січні Рада розгляне його кандидатуру повторно.

Цю інформацію 18 грудня повідомляли і джерела LB.ua у фракції "Слуга народу". Зазначалося, що такий сценарій готує "група Коломойського".

У травні голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що НАК вирішив звільнити його з позиції свого виконавчого директора. Він вважає, що його звільнення пов'язане з тим, що "зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у стосунках з Газпромом". Останніми роками Юрій Вітренко займався судами з "Газпромом".

Також група "Нафтогаз" відкликала Юрія Вітренка з позиції представника в наглядовій раді "Укрнафти".

У 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" вирішила передати на премії 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США). Тоді виплатили першу частину премій на суму 20,7 млн доларів (541 млн грн). Ця сума відповідала 1% від обсягу виграшу, визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік.

Гроші отримав 41 співробітник компанії з числа тих, хто прямо або опосередковано внесли значний вклад у досягнення цього результату. Зокрема, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн.

У лютому Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою зобов'язати "Нафтогаз" виплатити йому премію за отримані від компанії "Газпром" (Росія) 2,918 млрд доларів. Вітренко вважає невиплату йому премії за отримані від компанії "Газпром" (Росія) 2,918 млрд доларів порушенням трудового законодавства. Тоді Кабінет Міністрів запропонував наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву, пов'язаних з перемогою компанії в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Минулого тижня стало відомо, що наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату колишньому виконавчому директору НАК Юрію Вітренку премії в розмірі 4 млн доларів США за результати спору у Стокгольмському арбітражі з "Газпромом" у справі про транзит газу. Вітренко заявив, що $4 млн премії за перемогу над "Газпромом" він отримає облігаціями.