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$4 млн премії за перемогу над "Газпромом" Вітренко отримає облігаціями

За словами Вітренка, не вимагає заплатити йому ще й штрафні санкції за несвоєчасну виплату премії.

$4 млн премії за перемогу над "Газпромом" Вітренко отримає облігаціями
Фото: zn.ua

Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів строком на 5 років в межах "мирової" угоди з "Нафтогазом" щодо виплати йому премії за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

Про це Вітренко повідомив на засіданні комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, яке транслювалося в YouTube.

"Щодо 4 млн доларів - це неправда. Я не отримував ніяких грошей. Мені вже телефонувала дружина з цим питанням: "Де гроші?" Я сказав, що це, на жаль або на щастя, неправда. Угода про врегулювання, яка укладається з "Нафтогазом", передбачає, що вони вже ці гроші, цю премію направили в бюджет. Це було позавчора. Я отримую замість своїх грошей довгострокові гривневі облігації на суму, яку Нафтогаз мені заборгував", - сказав Вітренко.

За словами Вітренка, не вимагає заплатити йому ще й штрафні санкції за несвоєчасну виплату премії.

Цього тижня стало відомо, що наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату колишньому виконавчому директору НАК Юрію Вітренку премії в розмірі 4 млн доларів США за результати спору у Стокгольмському арбітражі з "Газпромом" у справі про транзит газу.

Нагадаємо, профільний комітет Ради не підтримав кандидатуру Вітренка на пост міністра енергетики.

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