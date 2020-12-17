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Рада знизила до 14% ставку ПДВ на сировинну агропродукцію

За законопроєкт в цілому проголосували 255 народних депутатів.

Рада знизила до 14% ставку ПДВ на сировинну агропродукцію
Фото: sannews.com.ua

Верховна Рада знизила з 20% до 14% ставку ПДВ для деяких видів агропродукції, підтримавши в другому читанні законопроєкт №3656.

За законопроєкт в цілому проголосували 255 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно із законопроєктом, пільгову ставку податку в розмірі 14% пропонується встановити на операції на постачання на митній території України та на ввезення до України сільськогосподарської продукції, в частині цільного молока, великої рогатої худоби, живих свиней, пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, зерен льону та ріпаку, соняшнику та інших олійних культур, а також цукрових буряків.

"У цьому переліку є лише ті товари, які не продаються в роздріб, тобто ті, на які не може бути оподаткування ставкою ПДВ. ПДВ для таких товарів, як зерно або сира нафта, - це всього лише депозит, який потім або відшкодовується, або перетворюється в інші товари за ставкою 20% ПДВ", - зазначив народний депутат Мар'ян Заблоцький, представляючи документ у парламенті.

Як повідомляли, Верховна Рада 17 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт №3656 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції", яким пропонується знизити ставку ПДВ із 20% до 14% для окремих видів продукції (сировини) в сільському господарстві.

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