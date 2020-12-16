Завтра Рада розгляне закон про зниження ПДВ для аграріїв і кадрові питання, - Железняк

На засіданні 17 грудня Верховна Рада розгляне законопроєкт №3656 про зниження ставки ПДВ з 20% до 14% для аграріїв та податковий закон №4065 щодо зниження акцизу на IQOS.

Також у порядку денному кадрові питання.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Нарешті з'явився порядок денний на завтра. Дуже цікавий день", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, голосів для ухвалення законопроєктів наразі бракує.

"Ну і далі кадри: Лещенко на Мінагро, Вітренко на Першого віце-Міненерго, Шкарлета на ... місце Шкарлета. Виглядає так, що упевнені голоси є тільки на перше призначення. Решта два під питанням", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, за інформацією джерел LB.ua, президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" вчора запропонував кандидатів на посади міністрів.

Так, на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра енергетики запропоновано кандидатуру колишнього ТОП-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. Міністром у справах ветеранів планують призначити генерал-майора СБУ Юлію Лапутіну. Окрім того, міністром агрополітики пропонується призначити уповноваженого президента з земельних питань Романа Лещенка, міністром екології - виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній Романа Опімаха, міністром освіти - Сергія Шкарлета.

В "Слузі народу" не всі кандидатури отримали схвалення. Зокрема питання у депутатів залишились до Юрія Вітренка.

Раніше повідомляли, що профільний комітет не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти.

Нардепка Ольга Смаглюк повідомила, що "кадрове питання по Абрамовському зняли". Ситуацію докладно вивчатиме президент Зеленський.

15 грудня у коментарі LB.ua нардеп Олександр Качура повідомив, що Рада розгляне кадрові питання в п`ятницю.