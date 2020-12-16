Рада створила ТСК для розслідування збитковості шахт

Верховна Рада України ухвалила постанову № 2528 про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу.

Таке рішення ухвалили під час засідання парламенту.

За проєкт постанови проголосував 181 нардеп.

"Тимчасова слідча комісія направлена на розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу, на які ми щороку направляємо мільярди гривень підтримки. Частина цієї підтримки насправді не потрібна, оскільки можна оптимізувати дуже багато процесів. Це стосується і самого видобутку вугілля, і погіршення якості видобутку вугілля, і погашення заборгованості вуглевидобувних підприємств щодо електричної енергії. Тому що у зв'язку з цим у них виникають інші підключення, за якими вони закуповують електроенергію потім за підвищеними тарифами", - заявив під час виступу в парламенті народний депутат Юрій Камельчук.

За його словами, насамперед ТСК буде розслідувати підприємства "Львіввугілля", "Волиньвугілля", "Львівська вугільна компанія", шахта "Надія"

"Понад 100 млн гривень на рік іде на утримання уже понад 30 років недобудованої шахти "Надія Нововолинська", яка будується поблизу Нововолинська. Фактично заблокована робота шахти "Надія" через борги по електроенергії... Основні причини - це неправильний менеджмент і крадіжки, які були зафіксовані аудитом Міненерго", - додав Камельчук.

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський доручив Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища провести аудит вугільної галузі.

За його словами, головною стратегічною проблемою галузі є 15-річне безперервне реформування, яке призвело до багатомільярдних збитків для держави. "За цей час дотації держави склали майже 75 млрд гривень.

"Питання не тільки в тому, що за ці гроші можна було створити нові виробництва, нові робочі місця. Питання ще й у тому, що за ці 15 років борги держави перед підприємствами зросли до 28 мільярдів. Дивна формула", - сказав президент.