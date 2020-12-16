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Парламент звільнив міністра у справах ветеранів Бессараба

Він займав посаду міністра з березня цього року. 

Парламент звільнив міністра у справах ветеранів Бессараба
Сергій Бессараб
Фото: Новинарня

Верховна Рада на засіданні 16 грудня проголосувала за звільнення міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.

За відповідне рішення проголосував 251 нардеп. 

Профільний комітет рекомендував прийняти відставку, зазначивши, що вона пов'язана, зокрема, зі станом здоров'я Бессараба. 

Генерал-лейтенант Сергій Бессараб займав міністерську посаду з березня цього року. До цього у 2005-2007 був командувачем військами Територіального управління "Північ", у 2012-2015 – заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. З 2015 – заступником начальника Генштабу ЗСУ. 

Учора на засіданні фракції "Слуга народу" президент обговорював з депутатами деякі кадрові питання, зокрема і призначення нового міністра у справах ветеранів. 

За інформацією джерел LB.ua, міністром у справах ветеранів планують призначити генерал-майора СБУ Юлію Лапутіну.

Джерела також повідомили, що на засіданні фракції депутати погодили кандидатуру Лапутіної, втім голосувати за призначення будуть на парламентському засіданні в п'ятницю, 18 грудня.

Юлія Лапутіна – генерал-майор СБУ, друга жінка в історії України, яка отримала військове звання генерала. Докладніше про неї читайте в інтерв'ю "Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності". 

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