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Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів

Засідання фракції тривало дві години в "кінотеатрі" Верховної Ради.

Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" сьогодні запропонував кандидатів на посади міністрів. Настрої у фракції "демократичні", але голосування завтра за призначення не буде. 

Про це LB.ua повідомили джерела у фракції "Слуга народу". 

Засідання фракції тривало дві години в "кінотеатрі" Верховної Ради, що знаходиться у приміщенні на поверх нижче зали засідань. 

"За жодну з кандидатур не було голосування на фракції. Ми домовилися, що проголосуємо в “табличці” (партійному чаті) до завтра. Президент виступав на засіданні, пропонував кандидатів, відповідав на наші питання. В цілому, настрої (у фракції) демократичні", - повідомив народний депутат фракції. 

Джерела визнають, що в "Слузі народу" не всі депутати задоволені представленими кандидатурами. Зокрема, зі слів іншого депутата, найбільше питань до пана Вітренка.

"Завтра голосування за кадрові призначення не буде. Депутати хочуть завтра поговорити з Вітренком, він повернеться з відрядження", - додав парламентар. 

За оцінками іншого парламентаря, "до кожного (з п'яти кандидатів на посади в Кабміні - ред.) є питання. Як на мій суб’єктивний погляд, то найбільше голосів збере у фракції Шкарлет". 

Раніше сьогодні міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський та міністр ветеранів Сергій Бессараб подали заяви про відставку.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що "Слуга народу" шукає голоси для заміщення вакантних посад у Кабміні. Так, на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра енергетики розглядається кандидатура колишнього ТОП-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. Міністром у справах ветеранів планують призначити генерал-майора СБУ Юлію Лапутіну. Окрім того, міністром агрополітики пропонується призначити уповноваженого президента з земельних питань Романа Лещенка, міністром екології - виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній Романа Опімаха, міністром освіти - Сергія Шкарлета.

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