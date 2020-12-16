Положення закону щодо призначення голови НАБУ втрачають силу, але Ситник залишається повноцінним директором, - Малюська

Законодавство не встановлює можливості звільнення директора НАБУ у випадку неконституційності указу про його призначення.

Міністр юстиції Денис Малюська нагадав, що сьогодні, 16 грудня, втрачають силу окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро України, визнані неконституційними рішенням Конституційного суду від 16 вересня.

Про це він написав у фейсбуці.

Проте, наголосив Малюська, це жодним чином не змінило статус Артема Ситника як директора НАБУ або статус самого Бюро.

При цьому він зазначив, що внаслідок рішення КСУ зараз не існує процедури призначення директора НАБУ.

"У коротко- і середньостроковій перспективі це не критично і не надто важливо, адже підстав для звільнення директора НАБУ (Ситника) та, відповідно, обрання нового директора, немає, а тому застосовувати процедуру обрання нового директора нам немає потреби. У довгостроковій перспективі (у 2022 році) процедура призначення директора НАБУ нам вже знадобиться", - написав голова Мін'юсту.

Малюська пояснив, що рішення КСУ не мають зворотної сили, а тому на момент призначення Ситника директором НАБУ таке призначення було цілком законним. При цьому законодавство не встановлює можливості звільнення директора НАБУ у випадку неконституційності указу про його призначення.

За словами міністра юстиції, план влади у цьому питанні складається з двох частин. Перша полягає в тому, щоб повернути президенту повноваження призначати і звільняти директора НАБУ.

"Єдиний можливий механізм такого повернення - зміни до Конституції. Проект таких змін зараз обговорюється народними депутатами", - зазначив Малюська.

Другий пункт плану полягає в тому, щоб на перехідний період (до набрання чинності змін до Конституції) врегулювати окремі процедури функціонування НАБУ (які не стосуються призначення директора НАБУ) окремим законопроектом.

"Такий законопроект вже підготовлений урядом і зареєстрований під №4437. Очікуємо його розгляд парламентом вже цієї зими", - додав міністр.

Нагадаємо, 28 серпня КСУ визнав неконституційним Указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко підписанням указу про призначення Ситника у 2015 році перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих "плівок ОАСК", на яких задокументовано розмови щодо "керованого правосуддя в Україні", у тому числі й стосовно ухвалення рішень КСУ.

16 вересня Велика палата КСУ визнала неконстуційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України" від 14 жовтня 2014 року.

У листопаді в Раду було подано законопроєкт, який позбавляє президента права призначати директора НАБУ. Наприкінці листопада президент України гарантував послам G7, що Ситник залишиться директором і надалі.