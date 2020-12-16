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Генасамблея ООН прийняла оновлену резолюцію про права людини в окупованому Криму

"Світ солідарний із Україною у невизнанні російської спроби анексії Криму".

Генасамблея ООН прийняла оновлену резолюцію про права людини в окупованому Криму
Фото: EPA/UPG

Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Щиро вдячний партнерам України за підтримку цьогорічної посиленої резолюції ГА ООН щодо ситуації із правами людини у Криму. Її ухвалення вчергове доводить, що світ солідарний із Україною у невизнанні російської спроби анексії Криму", - написав він у Twitter.

Документ підтримали 64 члени ООН, проти висловилися 23 країни на чолі з Російською Федерацією, країною-окупантом Кримського півострова, утрималися 86 країн, передає Укрінформ.

У резолюції наголошується, що РФ продовжує дискримінацію жителів півострова: кримських татар, українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп.

Крім того, засуджується порушення прав людини в окупованому Криму, спроба анексії й тимчасова окупація півострова Росією. Документ також звертає увагу на нав'язування кримчанам російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній і голосувань, зміну демографічного складу населення Криму та придушення національної ідентичності.

Резолюція також засуджує незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму. Окремо наголошується, що органи та посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними і їх слід називати виключно "окупаційними органами Російської Федерації".

Проєкт резолюції був підтриманий у листопаді Третім комітетом Генеральної Асамблеї ООН із соціальних і гуманітарних питань. Співавторами резолюції виступили Україна, Грузія, Німеччина, США, Велика Британія, Франція, Латвія, Литва, Естонія та інші країни-партнери України.

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