Гризлов проігнорував засідання глав делегацій ТКГ

Представник президента Російської Федерації Борис Гризлов проігнорував засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій.

Засідання відбулося сьогодні в режимі відеоконференції, повідомляє пресслужба української делегації ТКГ.

"На жаль, ми не побачили Повноважного представника Президента РФ в Тристоронній контактній групі пана Бориса Гризлова", - йдеться в повідомленні.

Натомість глава української делегації Леонід Кравчук скористався нагодою нагадати про "План спільних кроків".

Зазначається, що українська делегація знову нагадала про свою позицію - основою врегулювання є весь комплекс домовленостей, досягнутих в рамках Нормандського формату, а також Мінські домовленості як такі, і підтверджує свою готовність продовжити послідовно працювати для їх реалізації, для чого, зокрема, і запропонувала свій "План спільних кроків".

Нагадаємо, на 15-16 грудня були заплановані чергові засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Українська делегація запропонувала розглянути низку питань, зокрема обмін утримуваними особами та чотири нові ділянки розведення.