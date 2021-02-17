Росія не пускає інспекторів МАГАТЕ на окуповані території, - ТКГ

Кравчук запропонував надати автобус-човник для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ "Золоте".

Представник президента Російської Федерації Борис Гризлов не спромігся відповісти на пряме питання голови української делегації щодо допуску інспекції МАГАТЕ на окуповані території Донбасу.

Про це повідомила українська делегація ТКГ.

Сьогодні, 17 лютого, в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання на рівні глав делегацій. Консультації відбуваються в робочому режимі.

"Українська делегація продовжує зосереджувати зусилля на реалізації наступних заходів: збереження режиму припинення вогню; безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб; звільнення утримуваних осіб; розблокування російською стороною роботи КПВВ; забезпечення вільного та езперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України; допуск місії МАГАТЕ на окуповані території для забезпечення контролю ядерних об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська сторона декілька разів намагалася перевести обговорення від практичних кроків щодо виконання Нормандських та Мінських домовленостей.

Проте, Глава української делегації Леонід Кравчук нагадав представникам РФ, що РФ є стороною конфлікту, окуповує Крим та Донбас, а також є учасником ТКГ при посередництві ОБСЄ.

"І будь-які консультації будуть продовжені українською стороною лише в разі, якщо вони матимуть дієвий практичний сенс", - йдеться у повідомленні.

Кравчук ініціативно запропонував надати, починаючи з 24 лютого, автобус-човник для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ «Золоте», а в разі відповідного звернення керівництва міжнародних гуманітарних організацій - і гуманітарних вантажів на територію окупованих районів.

Наразі ТКГ чекає реакції російської сторони.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Мінський процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще не вичерпав свій потенціал.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Мінські домовленості виконати в існуючій редакції практично неможливо, однак українська сторона зробить все для їх реалізації. Єрмак також констатував, що "через шість років підписання Мінських угод, фактично відчутних результатів немає".