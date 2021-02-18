Єрмак провів для студентів екскурсію Офісом президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся зі студентами Української академії лідерства у межах Всеукраїнського форуму молодих державотворців "Софія Київська".

Про це повідомляє пресслужба ОП.

"На початку зустрічі студентам провели екскурсію будівлею на вул. Банковій, 11, після чого вони мали змогу у неформальній атмосфері поспілкуватися з Андрієм Єрмаком і його заступниками - Ігорем Жовквою та Юлією Свириденко", - йдеться у повідомленні.

Єрмак також запросив слухачів академії долучитися до участі у Всеукраїнському форумі "Україна 30" та запропонувати свій святковий проєкт до 30-річчя незалежності України.

"Не бійтеся мати найбільш амбітні плани. Якщо ти чогось хочеш, якщо маєш мрію, то все залежить лише від тебе. Сьогодні світ абсолютно відкритий, у ньому безліч можливостей. Хочу сказати, що я як керівник Офісу Президента постійно перебуваю у пошуку найкращих кадрів. І після сьогоднішньої зустрічі бачу, що нам точно варто відновити стажування студентів у Офісі Президента, яке було згорнуто через ковід. Упевнений, що студенти зможуть привнести свіжий погляд у багато процесів, оскільки всі вагомі зміни відбуваються тоді, коли людині не байдуже", - зазначивс Єрмак.

Він повідомив, що після закінчення карантину планується відновити програму стажування в повному обсязі, і студенти матимуть змогу долучитися до роботи Офісу преззидента у напрямах, які їм цікаві.

Зі свого боку молоді люди запитували, як Єрмак обрав свою майбутню професію, які були очікування від роботи в Офісі Президента і як змінилося його життя. Цікавилися також, чи складно вести переговори в Нормандському форматі, які KPI поставив для ньогопрезидент, як він себе оцінює як менеджера тощо.

Нагадаємо, в травні 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський розпорядився відкрити вільний прохід до будівлі свого апарату. Раніше потрапити туди можна було тільки через спеціальні КПП з охороною.