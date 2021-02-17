Минулого року в Україні усиновили 2047 дітей

У 1890 випадках усиновлення зробили громадяни України, в 18 - громадяни країн СНД, в 139 - громадяни інших держав.

За даними Міністерства юстиції України, в Україні у 2020 році усиновили 2047 дітей.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на пресслужбу Мін'юсту.

"Протягом 2020 року відділами державної реєстрації актів цивільного стану внесені 2047 змін до актових записів про народження на підставі рішень судів про усиновлення", - йдеться в повідомленні.

У Мін'юсті зазначили, що в 1890 випадках усиновлення зробили громадяни України, в 18 - громадяни країн СНД, в 139 - громадяни інших держав.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів з 2020 року збільшити державну соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У липні Рада ухвалила законопроєкт про щорічну додаткову держпідтримку дітей-сиріт.

У грудні 2020 президент підписав закон про те, що діти-сироти з інвалідністю зможуть жити в прийомних сім'ях до 23 років.