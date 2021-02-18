Два співробітники Одеського районного управління поліції №2 постраждали під час затримання передбачуваних шахраїв. Інцидент стався ввечері 17 лютого у селі Нові Біляри.

У пресслужбі обласної поліції розповіли, що надійшло повідомлення про невідомих осіб на автомобілі, які нібито намагаються шахрайським шляхом проникнути до будинків пенсіонерів у селі Нові Біляри. Водій виявленого там автомобіля Mercedes, побачивши співробітників поліції, що прибули за викликом, почав тікати, здійснивши наїзд на двох із них.

Після недовгого переслідування правоохоронці заблокували правопорушника в селі Фонтанка. Під час обшуку в авто було виявлено пістолет Zoraki з набоями до нього, телескопічну палицю, кастет, ніж, а також згорток з речовиною, схожою на амфетамін.

37-річний іноземець, який вже мав проблеми із законом за викрадення людини, був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейським, яким правопорушник травмував ноги, надано медичну допомогу, зараз вони знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.ч. 1,2 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

"Все вилучене направлено на експертне дослідження, а фігурант перевіряється на причетність до інших злочинів, скоєних на території регіону", - сказано в повідомленні.

Одеське видання Думская пише, що правопорушниками виявилися троє громадян України і громадянин Молдови (водій). Під час їх затримання поліцейськими постраждав службовий ВАЗ-2110 і ще одна машина - Hyundai IX-35.