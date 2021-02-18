У Києві та Львові "замінували" елітні школи

У четвер, 18 лютого, на електронну адресу Креативної міжнародної дитячої школи, яка розташована в Голосіївському районі Києва, надійшло повідомлення про замінування.

Про це повідомляє Еспресо.

"До поліції Києва надійшло повідомлення про мінування Креативної Міжнародної Дитячої Школи, що знаходиться на вулиці Голосіївській,13 Г у Голосіївському районі столиці. На місце виїхали поліція та вибухотехніки. Інформація щодо можливого мінування перевіряється", - сказано в повідомленні.

Згодом повідомили, що вибуховий пристрій не було виявлено.

Сьогодні ж у Львові анонім повідомив про замінування приватної школи на вул. Угорській. З приміщення школи евакуювали 300 людей.

"Сьогодні, 18 лютого, близько 11:00 до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування однієї із шкіл на вулиці Угорській у Львові. На місці події працювали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група", - повідомили в обласній поліції.

Правоохоронці обстежили приміщення навчального закладу та прилеглу територію. Перевірка не виявила жодних вибухонебезпечних предметів.

Раніше сьогодні в Києві через анонімний дзвінок про мінування тимчасово закрили дві центральні станції метро - "Майдан Незалежності" і "Палац спорту". Станом на 13:50 станції та пересадочні вузли було відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Також 18 лютого в Івано-Франківську "замінували" аеропорт, "Білий дім", університети і багатоповерхівки. Загалом правоохоронці перевіряють інформацію про замінування понад десяти об’єктів в обласному центрі.