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Чорноморські митники знялися для календаря у стилі фільму про наркоторговців

Календар видрукували обмеженим тиражем для співробітників.

Чорноморська митниця зробила для своїх працівників календар на 2021 рік у стилі кримінальної комедії Гая Річі "Джентельмени".

Співробітники відомства сфотографувалися, імітуючи сцени з фільму, та додали до кожного колажу оригінальний жартівливий допис.

Фото календаря у Twitter опублікував користувач з ніком @ex_Dovzhenko.

Фото: twitter.com/EX_Dovzhenko

Фото: twitter.com/EX_Dovzhenko

Фото: twitter.com/EX_Dovzhenko

Фото: twitter.com/EX_Dovzhenko

Фото: twitter.com/EX_Dovzhenko

Фото: twitter.com/EX_Dovzhenko

Фото: twitter.com/EX_Dovzhenko

Фото: twitter.com/EX_Dovzhenko

Фото: twitter.com/EX_Dovzhenko

Фото: twitter.com/EX_Dovzhenko

Фото: twitter.com/EX_Dovzhenko

Фото: twitter.com/EX_Dovzhenko

У Чорноморській митниці ZAXID.NET підтвердили, що розробили такий календар, та уточнили, що він призначався суто для працівників відомства, ідея була колективною.

Детальніший коментар пообіцяли надати пізніше, проте після цього перестали відповідати на телефонні дзвінки.

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