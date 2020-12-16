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Зеленський показав новорічні вітальні листи від шестикласників з Вінничини

Діти дякують президенту "за автографи, відремонтовану школу і увагу", і вітають з прийдешніми святами.

Зеленський показав новорічні вітальні листи від шестикласників з Вінничини
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський отримав вітальні новорічні листи від учнів однієї зі шкіл на Вінничині.

У своїх листах діти дякують президентові за автографи, відремонтовану школу і увагу. Зеленський своєю чергою подякував дітям за побажання і пообіцяв незабаром їх відвідати.

"6-Б з Вербки на Волині цьогоріч першим надіслав новорічні привітання. Від них затишно й тепло на душі. Усі побажання взаємні! Я обов’язково завітаю ще!" - написав президент у фейсбуці і опублікував фото листів.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Раніше в інтерв'ю "КП в Україні" прессекретарка Зеленського Юлія Мендель розповіла, що президент готує новорічне звернення до українців. Також вона повідомила, що найближчими днями президент з дружиною візьмуть участь у відкритті ялинки на Банковій в Києві.

"Президент і перша леді запалять новорічну ялинку біля Офісу президента. Прикраси для цієї ялинки будуть дуже особливі, з ексклюзивною і важливою ціннісної історією", - зазначила Мендель.

Вона також зазначила, що на Новий рік у президента "буде короткий відпочинок", але він "залишається на зв'язку і при потребі буде працювати".

Зазначимо, що минулий пост Зеленський написав 7 грудня. У ньому він розповідав про "фінансові та владні можливості", які відкрилися для українців на місцевому рівні внаслідок децентралізації.

У листопаді президент заявляв, що українські новинарі "мовчать" про хороше, тому про досягнення та хороші новини він розповідатиме особисто у своїх відеозверненнях.

Нагадаємо, минулого року на свята Зеленського помітили в "Буковелі", де відзначав Новий рік Ігор Коломойський.

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