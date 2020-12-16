Рада ухвалила закон "Про електронні комунікації" з пропозиціями Зеленського

Верховна Рада повторно ухвалила законопроєкт №3014 "Про електронні комунікації", підтримавши пропозиції президента Володимира Зеленського, який у жовтні ветував його.

За ухвалення документа проголосували 228 нардепів, повідомила пресслужба парламенту.

Закон, що набере чинності з 1 січня 2022 року, стосується передавання та приймання інформації у електронному вигляді (інтернет, мобільний зв'язок тощо). Він повинен замінити нинішні закони "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс", які були ухвалені на початку 2000-х років і вже морально застаріли.

"Закон встановлює правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами", - йдеться в повідомленні парламенту.

Зокрема, документом передбачено:

запровадити повідомний принцип реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій;

установити виключний перелік вимог до учасників ринку;

запровадити консультації з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їх інтереси.

Також закон встановлює процедуру подання документів до регуляторного органу в електронному вигляді.

Документом визначено особливості припинення діяльності постачальників електронних комунікаційних послуг; встановлена відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації; уточнено термінологію у сфері електронних комунікацій з урахуванням законодавства ЄС.

Нагадаємо, що перший раз цей закон був ухвалений Верховною Радою 30 вересня. Зеленський ветував його через некоректність окремих формулювань.

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада не набрала достатньої кількості голосів за доопрацьований закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву", який у липні був ветований президентом.Пропонований документ спрощував доступ до державної служби та мав поновити конкурси на державну службу, скасовані на час дії карантину.