У "Слузі народу" можуть повторно винести на розгляд Ради кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики

У фракції "Слуга народу" можуть повторно винести на розгляд Ради кандидатуру колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка для призначення першим віце-прем’єром - міністром енергетики. Повторне голосування можливе у січні.

Про це LB.ua повідомили три джерела у фракції "Слуга народу".

"Кандидатуру Вітренка знову будуть виставляти у січні. Це 99,9%", — повідомив один з народних депутатів.

Інший співрозмовник підтвердив, що такий сценарій готує "група Коломойського". "Саме вони ведуть такі розмови. Та все можливо", — сказав він.

Третій парламентар додав: "Є таке, але ми зараз маємо намір попрацювати, щоб його не вносили більше. Ми звернемося з листом до КМУ і президента, я збираюся публічно говорити, що він не має стати віце-прем‘єром в таких умовами. Бо 4 млн доларів, які він отримає з бюджету, нікуди не зникнуть, навіть якщо він їх у вигляді ОВГЗ отримає", — підкреслив він.

Нагадаємо, що 18 грудня Верховна Рада не підтримала кандидатуру колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики. За призначення Вітренка проголосували лише 186 народних депутатів. Проти проголосували 19 нардепів, утрималися - 88. Ще 43 не брали участі у голосуванні.

5 грудня джерела LB.ua у фракції "Слуга народу" повідомили, що на фракційному засіданні за участю президента України шукатимуть голоси за призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра енергетики.

"Після звільнення в.о. міністра Ольги Буславець сектор енергетики залишається без очільника. Вітренко - креатура Ігора Коломойского. Ще на стадії обговорення бюджета групі Коломойского обіцяли призначення Вітренка в обмін на голоси за бюджет на 21 рік. Тому група "За майбутнє" та люди Коломойського у фракції підтримають бюджет. Зрозуміло, що така перспектива, м’яко кажучи, не дуже подобається депутатам-мажоритарникам Ахметова", - розповів співрозмовник.

Держбюджет на 2021 рік справді було ухвалено голосами "слуг народу", "Довіри", "За майбутнє" і позафракійними.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 20 листопада ухвалив рішення звільнити тимчасово виконувачку обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець. Виконання обов'язків керівника Міненерго тимчасово поклали на Юрія Бойка, котрий обіймає посаду заступника міністра енергетики.

16 грудня у НАБУ заявили, що перехопили розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго.

У травні голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що НАК вирішив звільнити його з позиції свого виконавчого директора. Він вважає, що його звільнення пов'язане з тим, що "зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у стосунках з Газпромом". Останніми роками Юрій Вітренко займався судами з "Газпромом".

Також група "Нафтогаз" відкликала Юрія Вітренка з позиції представника в наглядовій раді "Укрнафти".

У 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" вирішила передати на премії 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США). Тоді виплатили першу частину премій на суму 20,7 млн доларів (541 млн грн). Ця сума відповідала 1% від обсягу виграшу, визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік.

Гроші отримав 41 співробітник компанії з числа тих, хто прямо або опосередковано внесли значний вклад у досягнення цього результату. Зокрема, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн.

У лютому Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою зобов'язати "Нафтогаз" виплатити йому премію за отримані від компанії "Газпром" (Росія) 2,918 млрд доларів. Вітренко вважає невиплату йому премії за отримані від компанії "Газпром" (Росія) 2,918 млрд доларів порушенням трудового законодавства. Тоді Кабінет Міністрів запропонував наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву, пов'язаних з перемогою компанії в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Цього тижня стало відомо, що наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату колишньому виконавчому директору НАК Юрію Вітренку премії в розмірі 4 млн доларів США за результати спору у Стокгольмському арбітражі з "Газпромом" у справі про транзит газу.

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг не підтримав кандидатуру колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики.

Під час засідання комітету Вітренко заявив, що $4 млн премії за перемогу над "Газпромом" він отримає облігаціями.